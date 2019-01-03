Büyükşehir'den Fatma Teyze'ye yeni balkon

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, 'Engelsiz Antalya Projesi' kapsamında yürüme zorluğu yaşayan 65 yaşındaki Fatma Ümüksüz'ün rahatça balkonuna çıkabilmesi için evinde düzenleme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mekânlar Projesi ile engelli bireylerin özel mülkiyetlerinde yaşamlarını kolaylaştıran çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Kepez İlçesine bağlı Dokuma Mahallesi'nde yürüme engeli bulunan Fatma Ümüksüz'ün evinde balkon düzenlemesi gerçekleştirdi. Kapıyı açmakta yaşadığı zorluk nedeniyle koltuk değnekleri ile balkonuna çıkamayan Fatma teyzenin arzusu yerine getirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin Bakım Onarım Ekipleri, Fatma Ümüksüz'ün balkona rahatça ulaşabilmesi için balkonuna sürgülü kapı yaptı. Fatma teyze çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Artık ben de rahat bir hava alabileceğim" dedi.

'RAHAT BİR HAVA ALABİLECEĞİM'

Engelsiz Antalya Projesi'nden oğlunun haberdar olup, başvuru yaptığını ifade eden Fatma Ümüksüz şunları söyledi:

"Oğlum internetten Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına evlerinde tadilat yaptığını görmüş. Benim adıma başvuru yaptı. Büyükşehir Belediyesi kısa sürede isteğimize cevap verdi. Balkonum daha önce benim kullanımıma uygun değildi. Şimdi komple camdan sürgülü kapı yaptılar. Balkona çıkamıyordum, güneş yüzü görmüyordum. Şimdi Başkan Menderes Türel, sayesinde balkona çıkmam daha da kolay olacak, Ben de rahat bir hava alabileceğim bir alana kavuşmuş olacağım."

Fatma Ümüksüz, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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