Büyükşehir'den eğitime destek

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Finike Çocuk ve Gençlik Evi, öğrencileri ağırlamaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilen tesiste 65 öğrenci kalıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Finike'de öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapımına başladığı Finike Çocuk ve Gençlik Evi'ni tamamladı. İlçeye kazandırılan tesis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilen Finike Çocuk ve Gençlik Evi'nde ilçede yatılı eğitim gören 34 kız, 31 erkek olmak üzere toplam 65 lise öğrencisi kalıyor. Öğrenciler, her türlü ihtiyaçlarına göre modern bir şekilde tasarlanan tesiste, 3'er kişilik odalarda barınıyor.

Yaklaşık 9 milyon liraya mal olan Finike Çocuk ve Gençlik Evi, ilçede yer alan öğrenciler için modern, kullanışlı, konforlu, güvenli konaklama ve çalışma sağlıyor. 170 kişi konaklama kapasiteli Gençlik Evi 3 bin 757 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Çevre düzenlemesiyle de bir sosyal donatı ve yaşam alanı olarak planlanan Finike Çocuk ve Gençlik Evi'nde her katta 60 kişilik çalışma odası, TV odası, kütüphane ve 216 kişilik yemekhane, 210 kişilik konferans salonunun yanı sıra idari birimler yer alıyor.

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