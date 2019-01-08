Büyükşehir'den 'dolmuş taksi' açıklaması

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, dolmuş taksi taşıma hizmetine yönelik yürütülen herhangi bir çalışma bulunmadığı kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kent içinde hizmet vermek üzere Dolmuş Taksi Taşıma ve İşletme Kooperatifi kurulduğu, bu kooperatife yerel seçim sonrası çalışma izni verileceği söylenerek bedel karşılığı üyelik toplandığına dair duyumlar alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Son günlerde, yerel seçimlerden sonra şehir içi dolmuş taksi taşıma hizmeti verileceğine dair bilgi verilerek, kurulmuş olan bir kooperatif tarafından, üyelik bedeli alındığı ve üye toplandığına yönelik duyumlar alınmaktadır. Belediyemiz tarafından dolmuş taksi taşıma hizmetine yönelik yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yetkisiz kişilerden duydukları vaatlere itibar etmemeleri gerekmektedir. Ulaşım ile ilgili konularda il genelinde tek yetkili olan Büyükşehir Belediyemiz dışında hiçbir kişi veya kuruma bedel ödenmesi söz konusu değildir. Belediyemizin bahse konu durumla bir ilgisi bulunmamakta olup ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."