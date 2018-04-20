Büyükşehir'den Denizli'ye bir sağlık tesisi daha

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi Mahallesi'nde bir süre önce inşaatına başladığı, içerisinde Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Servis ile Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bulunan sağlık kompleksinin yapımı tamamladı.

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yapılan semt polikliniği için 3 bin metrekarelik arsasını bedelsiz olarak tahsis eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Üçler ve Bağbaşı Mahallesi'ne kazandırdığı 2 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu'nu tamamlamasının ardından, Merkezefendi Mahallesi'nde hayata geçirdiği sağlık tesisini de bitirdi. İçerisinde UMKE, 112 Acil ve ASM'nin bulunduğu sağlık kompleksi yaklaşık 1200 metrekare alana kuruldu. ASM binasında toplantı odası, bebek bakım ünitesi, laboratuvar, poliklinikler, smear test odası, aşı odası ve gebe odası bulunurken, UMKE ve 112 acil istasyonu binasında ise personel odası, depo ve oturma odaları yer alıyor.

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bölge halkının sağlık merkezi taleplerine yanıtsız kalmadıklarını belirterek, "Denizli'de taş üstüne taş koymak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa oradayız. Şehrimizin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu olması adına sağlık yatırımlarımızla da hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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