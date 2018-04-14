Büyükşehir'den 'çöpten elektrik' ihalesi

KURULMASI planlanan Katık Atık Tesisi için mahkeme kararını bekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Depolama Alanı'ndaki çöplerden elektrik enerjisi üretmek için 19 Nisan Perşembe günü yapım ihalesine çıkacak. Çiğli'nin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki biyogaz tesisinin, sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunları da büyük ölçüde ortadan kaldıracağı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 90 hektarlık bölgenin 37 hektarını yeşil alana dönüştürecek.

Kentin katı atık sorununa kesin çözüm amacıyla kuracağı 'Kuzey Bölgesi Katı Atık Geri Dönüşüm ve Biyogaz Tesisi' yeri için mahkeme kararını bekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da Harmandalı'daki düzenli katı atık depolama alanındaki yükün hafifletilmesi için çaba gösteriyor. Harmandalı Düzenli Depolama Alanı'ndaki çöplerden elektrik enerjisi üretebilmek amacıyla uzunca bir süredir hazırlık içinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulanacak rehabilitasyon projesi için 19 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te yapım ihalesine çıkarak firmalardan gelen teklifleri değerlendirecek.

'Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonu ve Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi İşi' kapsamında deponi sahasında etaplar halinde rehabilitasyon projesi hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölge için kritik önem taşıyan bu çalışmasıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli onayı aldı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, çöp deponi gazından elektrik enerjisi elde edilmesi konusunda da harekete geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'da kurmayı planladığı 15 MW enerji üretim kapasiteli biyogaz tesisi, 4 kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları (Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre) göz önüne alındığında, yaklaşık olarak Çiğli'nin tüm mahallelerinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olacak. Tesis, bölgedeki sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunları da büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

GÜNEŞ PANELLİ 252 AYDINLATMA DİREĞİ

Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 90 hektarlık depolama alanının döküme kapatılan 37 hektarlık bölümünde rehabilitasyon çalışması da başlatacak. Hem çevresel hem de görsel kirliliğin önlenmesi için depolama sahasının üst örtüsü yapılacak ve toprak serilerek saha ekim veya dikime hazır hale getirilecek. Çöp döküm sahası 'ağaçlandırılmış teraslara' dönüştürülürken, etap etap bölgenin çehresi de değişecek. Oluşturulacak yeşil kuşakta kızılçam, fıstık çamı, servi türleri, glediçya ve palamut meşesi ağaçları dikilecek. Yağış ve sızıntı sularının tahliyesi için gerekli drenaj kanalları oluşturulduktan sonra metan gazı çıkışını kontrol altına almak için sondaj şeklinde gaz bacaları kurulacak. Rehabilite edilen alanın aydınlatılması, güneş panelli 252 adet saha aydınlatma direği ile sağlanacak.

Harmandalı'nda gerekli yatırım ve hazırlıklar tamamlandığında, hem büyük miktarda metan gazının atmosfere salımı engellenecek hem de toplanan çöp gazından yenilenebilir enerji elde edilecek.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI