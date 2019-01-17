Büyükşehir'den Avrupa'ya Kültür Köprüsü

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kültür Köprüsü Projesi kapsamında en az bir yabancı dili iyi kullanan 126 öğrenciyi Avrupa ülkelerine gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Kültür Köprüsü Projeleri kapsamında gençlere, Avrupa'da kısa süreli çalışma ve deneyim kazanma imkânı tanıyor. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nca hazırlanan Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen projeler ile bugüne kadar toplamda 126 öğrenci Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür elçisi oldu. Avrupa dillerinden en az birini iyi derecede kullanan, bu alanda başarısını kanıtlamış gençlerin tercih edildiği proje ile yabancı dil seviyelerini daha da geliştirerek kültürlerarası iletişimi sağlıyor.

Antalyalı gençlerin vizyonlarının gelişmesi, farkındalıklarının artması ve dünya vatandaşları olmaları konusunda Büyükşehir Dış ilişkiler Dairesi uzmanlarınca bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca geleceklerine yön verecek, iş hayatlarını kolaylaştıracak Avrupa birliği fonları ve diğer fırsatlardan yararlanmaları konularında de önemli destekler sunuluyor.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Projeden yararlanan Cumali Kara, 2016 yılında yürütülen Kültür Köprüsü 3 projesinin gönüllüsü olarak hayalleri için ilk adımı attı. Makedonya'nın Bitola kentinde 1 ay süreyle bir sivil toplum örgütünde gönüllük yapan Kara, kente döndüğünde uzmanlarla ilişkisini kesmedi. Kara, TUBİTAK fonlarından yararlanarak, Adana Teknokentte Ar-Ge yapmak üzere kendi şirketini kurma başarısı gösterdi.

Diğer yandan Ulusal Ajans'ın desteklediği proje kapsamında farklı ülkelerden gelen gönüllüler de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir ediliyor. Yurtdışından gelen gönüllüler belediyede gönüllü çalışırken, kendi kültürlerini tanıtıp, Türk kültürünü öğreniyor.

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