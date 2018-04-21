Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine yardım

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Antalya'daki 150 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki 150 amatör spor kulübüne spor malzemesi yardımında bulundu. Antalya Amatör Spor Kulüpleri Derneği (ASKF) Vali Alaaddin Yüksel Spor Tesisleri'nde malzeme dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Temsilcisi Ahmet Köksalan, ASKF Başkanı Metin Bulut ile genç sporcular ve aileleri katıldı. Törende konuşan Başkan Türel, amatörlüğün sporun temeli olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Antalya'yı sporun başkenti yapma hedefiyle yola çıkmış, spora büyük önem veren bugün bile buraya 2 saat spor yaptıktan sonra gelen bir belediye başkanı olarak, amatör spor kulüplerimizi her zaman önemsedim. Bana göre amatör kulüplerimiz sporun aslında belkemiğini oluşturuyor. Bu nedenle sizleri desteklemek aslında Türk sporunu desteklemek anlamına geliyor."

SPORDAN VAZGEÇMEYİN

Gençliğinden bu yana spor yaptığını ve halen de yoğun iş temposuna rağmen spor yapmaya devam ettiğini anlatan Türel, geleceğin milli sporcuları olacak gençlere spordan hiçbir zaman vazgeçmemelerini önerdi. Spor yaparken gördüğü bazı eksiklikleri hemen giderilmesi için talimatlar verdiğini söyleyen Başkan Menderes Türel, “Örneğin şimdi çok yakında 1. Etabını açacağımız Konyaaltı Sahili'nde yer alan tartan koşu pistini bizzat ben eklettim projeye. Bisiklet yolları yine benim için son derece önemli. Lara- Kundu sahiline oradan Konyaaltı Liman'a kadar aralıksız bisiklet yoluyla ulaşılabilir bir ring oluşturuyoruz. Artık parça parça bisiklet yollarını birleştiriyoruz. Antalyalılar hem spor yapacak hem de bisikletle ulaşım sağlayacak" diye konuştu.

OKULLAR LİGİ MEYVELERİNİ VERİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların, gençlerin sporla iç içe olması, sporu sevmesi için bütün imkânları seferber ettiklerini belirten Başkan Türel, Türkiye'de ilk olan Okullar Ligi'nin ilk yılında 1300 olan öğrenci sayısının dördüncü yılında 188 okuldan 6 bin 750 öğrenciye ulaştığını anlattı. Okullar Ligi'nin meyvelerin vermeye başladığını belirten Türel, “Okullar Liginde oynarken Antalyaspor tarafından keşfedilen, Antalyaspor'un altyapısında oynarken de U19 Milli Takım kampına çağrılan gençlerimiz oldu. Amatör spor kulüpleri desteklemek sabır işi. Bu çıktığımız uzun ince yolda inşallah ileride daha çok milli sporcular yetişecek" dedi.

DESTEK DEVAM EDECEK

Her yıl amatör spor kulüplerine ulaşımdan, halı sahaya önemli katkılar sağladıklarını hatırlatan Menderes Türel, “Bugün de Antalya'mızdaki 150 amatör spor kulübüne forma, şort, tozluk yardımlarımızı dağıtacağız. ASKF Başkanı Metin Bulut, 'Büyükşehir Belediyesi yardımları sayesinde malzemeye doyduk, artık nakit desteği istiyoruz' dedi. Kanunlar elverdiği ölçüde onu da yaparız" şeklinde konuştu.

'Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk' sloganıyla yola çıkarak 19 ilçedeki mahalle okullarındaki öğrencilere 36 bin spor malzemesi dağıtımı yaptıklarını kaydeden Başkan Türel, yaz spor okullarındaki öğrencilere de 35 bin spor malzemesi hediye ettiklerini söyledi.

ZEKİ ÇEVİK VE AHLAKLI GENÇLİK

Başkan Menderes Türel, konuşmasını, "Bu zamana kadar amatör spor kulüplerimizin ve sporcularımızın yanında olduğumuz gibi bugünden sonra da çalışmalarımızı daha geniş bir kitleye yayarak hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı gençlik olmasınız" diye sözlerini tamamladı.

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