Büyükşehir'den 5 yıldızlı karne hediyesi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 790 ortaokul ve lise birincisini 1580 yakını ile birlikte 5 yıldızlı tatile gönderiyor. Antalyalı öğrenciler sömestirde ödev yerine 5 yıldızlı otelde tatil yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Başarılı Öğrenciye 5 Yıldızlı Tatil' projesi bu yıl da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AKTOB işbirliği ile gerçekleştirilen proje ile orta ve lise okul birincileri, aileleri ile 5 yıldız otelde 3 gün tatil yapacak. Cuma günü başlayacak sömestir tatilinde 790 okul birincisi ve 1580 yakını olmak üzere toplam 2 bin 370 kişi 5 yıldızlı otellerde tatil yapma imkanı bulacak.

5 YILDA 12 BİN 85 KİŞİ TATİL YAPTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl önce başlatılan ve Türkiye'ye örnek olan proje kapsamında, 5 yılda toplam 12 bin 85 kişi tatil yaptı. Öğrencileri başarıya motive etmek, çalışma azimlerini artırmak ve teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen projede, okul birincileri ile birlikte öğrencilerin başarılarında en büyük payı olan aileleri de tatille ödüllendirilmiş oluyor. Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin desteği ile gerçekleştirilen proje ile Antalyalı öğrenciler karne sevincinin yanında 5 yıldızlı otelde tatil yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'de ilk olan projenin beşincisini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “5 yıldızlı tatille öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim yaşamlarına daha moralli bir şekilde devam etmelerine imkan sağlıyoruz. Bu sömestir tatilinde de Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçemizde devlet okulu, özel okul ayırt etmeden 790 okul birincisini 1580 yakını ile birlikte 3 gün 5 yıldızlı konaklama tesislerinde misafir ediyoruz. Aileler de projeden çok memnun. Birçok aile ilk kez 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptıklarını ifade ediyor" diye konuştu.

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