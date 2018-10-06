Büyükşehir'den 5 yeni itfaiye birimi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, uzak bölgelere daha hızlı ulaşabilmek için 5 ilçede itfaiye hizmet binası kuruyor. Torbalı, Seferihisar, Foça, Çeşme ve Bornova'da konumlandırılacak yeni binalar, yüksek teknolojili araçlarla güçlendirilirken yangınlara daha çabuk müdahale edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı, Seferihisar, Foça, Çeşme ve Bornova'da 5 yeni itfaiye hizmet binası inşa edecek. Yüksek teknolojili araç ve personel kapasitesine sahip bu binalar, itfaiye ekiplerinin şehir merkezine uzak yerlerde çıkan yangınlara daha kısa sürede müdahale etmesini sağlayacak. Bornova'da yapılacak bakım onarım tesisinde ise itfaiye araçlarının bakımı yapılacak.

Yapım ihalesi aşamasında olan Torbalı Çaybaşı İtfaiye Hizmet Binası, bin 140 metrekare inşaat alanına zemin üstü tek katlı, 10 personel ve 5 itfaiye aracı kapasiteli olarak tasarlandı.

4 bin 190 metrekare inşaat alanı olan Çeşme İtfaiye Hizmet Binası Projesi, zemin üstü bir katlı bir yapıdan oluşuyor. İtfaiye aracı için 4 adet peron, itfaiyeciler için 30 personelin kalabileceği yaşam alanı sağlayacak şekilde tasarlanan proje yapım ihalesi aşamasına geldi.

9 bin metrekareden oluşan Foça İtfaiye Hizmet Binası, 24 personel için yaşama alanı ve itfaiye araçlarının kullanımı için 5 peronluk garaj alanı içeriyor. Uygulama projesi tamamlandıktan sonra yapım ihalesine çıkılacak.

Yapım ihalesinde olan Bornova Işıklar İtfaiye Bakım Onarım Tesisi'nde, itfaiye araçlarının bakımı gerçekleştirilecek. Ana bakım hangarı ve atölyeler binasının yer aldığı tesis 7 bin 535 metrekare yerde inşa edilecek. Ana bakım hangarında idari birimler, 5 adet araç bakım peronu ve 3 adet tamir peronu, atölye binasında ise 6 adet tamir atölyesi ve ofis birimleri yer alacak.

24 personel ve 5 itfaiye araç kapasiteli olarak tasarlanan Seferihisar İtfaiye Tesisi 4 bin 92 metrekare alana inşa edilecek.

Torbalı Çaybaşı, Seferihisar ve Çeşme'de yapılacak tesislerde idari birimler, yatakhaneler, yemekhane, soyunma odaları ve personele hizmet eden açık alanlar ile açık ve kapalı spor salonları da yer alıyor. Tüm itfaiye binalarının cephe kaplamasında, itfaiyecilerin rengi olan kırmızı kullanılıyor.

İZMİR, ()

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