Büyükşehir'de hedef 20 bin çocuk

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları'nda yaz dönemi başladı. 20 bin çocuğa spor yaptırmayı hedefleyen yaz okulları için kayıtlar devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 13 farklı birimde ve 21 farklı branşta açtığı spor okullarında yaz dönemi başladı. 15 Eylül'e kadar sürecek yaz spor okulları her gelir grubundan aileye hitap etmesi nedeniyle büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl boyunca kulüp bünyesindeki spor okullarına kaydolan 28 bin kursiyerin 18 bini yaz spor okullarında eğitim aldı. Büyükşehir Belediyesi bu yaz 20 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

YÜZME KURSLARI KÜLTÜRPAK VE BUCA'DA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 18 branşta faaliyet gösterdiği yaz spor okullarının en popüler branşı yine yüzme olacak. Kültürpark'taki Celal Atik Yüzme Havuzu'nun yanı sıra Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde de verilecek kurslardan 5 yaştan 18 yaş üzerine kadar her yaş grubundan binlerce kişi yararlanacak.

FUTBOL VE BUZ SPORLARI ÜCRETSİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün üç ayrı tesisteki spor okullarında ise eğitimler ücretsiz gerçekleştiriliyor. Ege Futbol Sahası'nda ve Bayraklı Çiçek Halı Sahası'nda futbol, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu'nda 'Herkes İçin Spor' eğitimlerine katılacak kursiyerler hiçbir ödeme yapmayacak.

NEREDE, HANGİ KURSLAR VAR?

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu: Aerobik, zumba, basketbol, voleybol, basketbol (özel öğrenciler), masa tenisi (özel öğrenciler), sağlıklı yaşam (18 yaş ve üstü), cimnastik, futbol, tekvando, tenis, halk oyunları, kano, satranç, atletizm, judo, yüzme, hentbol. (0232 - 425 04 21)

Evka 4 Spor Salonu / Bornova: Pilates, basketbol, voleybol, cimnastik, futbol, tekvando, masa tenisi, judo. (0232 - 351 38 66)

Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı/Bayraklı: Step-Aerobik, basketbol, voleybol, cimnastik, futbol, tekvando. (0232 - 371 71 52)

Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu / Karabağlar: Step-Aerobik, basketbol, cimnastik, tekvando. (0232 - 267 84 33)

Yeşilyurt Futbol Sahası /Karabağlar: Aerobik, futbol. (0232 - 228 75 75)

Çiçek Halı Sahası / Bayraklı: Futbol. (0232 - 345 87 47)

Ege Mahallesi Futbol Sahası: Futbol. (0232 - 425 04 21)

Buca Sosyal Yaşam Kampüsü / Buca: Step-Aerobik, basketbol, cimnastik, tekvando, voleybol, yüzme. (0232 - 293 98 10)

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