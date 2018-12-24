Büyükşehir'de görev değişiklikleri

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde yerel seçimler öncesi bazı daire başkanlıklarında değişiklikler yaşandı.

Belediyenin en aktif daire başkanlarından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını uzun süredir yürüten İlyas Çopur, Ak Parti'den Döşemealtı Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Emekli'nin baktığı Muhtarlık Hizmetleri Dairesi'ne görevlendirildi. İlyas Çopur, görevlendirmenin ardından izne ayrıldı. Çopur'un yerine ise 'ByLock' mağduru İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğurcan Ecemiş atandı.

9 AY TUTUKLU KALDIKTAN SONRA BERAAT ETMİŞTİ

Ecemiş, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock tespit edildiği gerekçesiyle tutuklanmış, 9 ay cezaevinde kalmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 bin 480 kişinin iradesi dışında Bylock'a yönlendirildiği yönündeki kararı üzerine geçen yıl 7 Aralık'ta serbest bırakılan Uğurcan Ecemiş, şubat ayında da 697 numaralı KHK ile belediyedeki görevine iade edildi. Ecemiş, 10 aydır İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yapıyordu.

ADAY ADAYI ÇELİK'İN YERİNE KAVURKACI

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik'in Adana'nın Yüreğir ilçesine Ak Parti'den belediye başkan aday adayı olmasından boşalan bu göreve de Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Kavurkacı bakacak.

FOTOĞRAFLI