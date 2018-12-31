Büyükşehir Belediyesi'nin kar mesaisi

MERSİN, () - MERSİN'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar nedeni ile kapanan yollar, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından açıldı.

2 gündür devam eden kar yağışı ile birlikte; merkez Mezitli ilçesinin Fındıkpınarı ve Demirışık mahalleri, Toroslar ilçesinin Yüksekoluk, Değnek, Tırtar, Atlılar, Horozlu, Güzelyayla, Arslanköy, Gözne, Ayvagediği ve Alanyalı mahallelerinin ana ve bağlantı yolları başta olmak üzere kent genelinde kar nöbeti tutan belediye ekipleri, 73 personel ve 43 araçla kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Buzlanan yolda ilerleyemeyen araçların imdadına iş makineleri yetişti. Yolda kalan vatandaşlara erzak dağıtımı da yapan ekipler, karla kaplanan yolları ulaşıma açtı.



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