Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz yaz okulu

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, resimden dansa, dramadan eğitsel oyunlara kadar pek çok farklı branşta engelli çocuklar için ücretsiz Engelli Yaz Okulu açtı.

Büyükşehir Belediyesi Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, eğitimin ve eğlencenin bir arada olduğu ücretsiz yaz okulu ile engelli öğrencileri ağırlıyor. Engelli öğrenciler yaz tatillerini keyifli ve verimli bir şekilde geçirecekleri ücretsiz yaz okulu kayıtları başladı. 4-15 yaş arası engelli çocuklar, haftanın 2 günü 6 saat spor ve sanat etkinlikleriyle eğlenirken öğrenecek, bireysel becerilerini arttırarak sosyalleşme imkanı bulacak.

SON BAŞVURU 30 HAZİRAN

Özel bireylerin katıldığı yaz okulunda resim, müzik, drama, spor, yüzme, dans, seramik, masa tenisi, futbol, basketbol, eğitsel oyunlar gibi branşlarda eğitim verilecek. 30 Haziran Cumartesi günü sona erecek Yaz Okulu başvuruları 443 30 06-07 numaralı telefondan Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ya da 248 55 49 numaralı telefondan Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi'ne yapılabilecek. 2 Temmuz'da başlayacak yaz okulu 31 Ağustos'ta sona erecek.

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