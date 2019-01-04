Büyükşehir Belediyesi ‘kış şenliği’ne hazırlanıyor

Uludağ’ı yılın 12 ayı kent ekonomisine katlı sağlayan bir turizm merkezi haline getirmek amacıyla farklı projeler yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği ‘Uludağ Kış Şenliği’ne hazırlanıyor. 19-20 Şubat tarihleri arası gerçekleşecek şenliğin en dikkat çeken parçalarından biri de kantondan kızak yapma yarışması olacak. 9-15 yaş arası çocukların katılabileceği yarışmada; kızakların hazırlanmasında sadece genel amaçlı karton, yapıştırıcı bant, boya, poşet ve kağıt kullanılabilecek.
Şenlik kapsamında 20 Ocak Pazar günü 11.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışmanın birincisi tam altın, ikincisi yarım altın ve üçüncüsü de çeyrek altın ile ödüllendirilecek. Yarışmaya kayıtlar www.uludagkissenligi.com adlı web sitesinden yapılabilecek.
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