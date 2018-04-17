Büyükşehir Belediyesi Karacasu'yu dinledi

AYDIN Büyükşehir Belediyesi"nin "Büyükşehir Sahada" sloganı ile başlattığı proje kapsamında Karacasu ilçesinin kırsal Palamutçuk, Ataköy ve Geyre Mahalleri'nde vatandaş ve muhtarların sorunları dinlendi, yapılan hizmetler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Palamutçuk, Ataköy ve Geyre Mahalleri'ndeki kahvehanelerde Büyükşehir Sahada Projesi kapsamında yapılan buluşmalarda, yapılacak yeni yatırımlar da konuşuldu. Özellikle Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) mahallerdeki hizmetleri tanıtıldı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Karacasu'da vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla bir araya gelip onları dinledik, vatandaşlarımızı hep yaptığımız hem de yapacak olduğumuz işlerle ilgili bilgilendirdik. Aydın'ı, mahallelerimizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz" dedi. "Büyükşehir Sahada" projesi kapsamında il genelindeki mahallerde yapılacak toplantıların önümüzdeki günlerde daha da sıklaşacağı bildirildi.

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