Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Yeşil Karne’ protokolü imzalandı

BURSA Büyükşehir Belediyesi ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında düzenlenen ‘38’inci Enerji Verimliliği Haftası ve Yeşil Karne Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yaptığı konuşmada çevre hassasiyetine dikkati çekip, ‘’Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda hem devlete hem de vatandaşlara görevler düşüyor. Herkes bu konuda duyarlı olmalı’’ dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, cevrenin korunması kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirdiği ‘38’inci Enerji Verimliliği Haftası ve Yeşil Karne Projesi’nin tanıtım toplantısını Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin çevre hassasiyeti konusunda çok özverili çalıştıklarını ifade edip, “Anayasamızın 56. maddesinde ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ ifadesi yer alıyor. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda hem devlete hem de vatandaşlara görevler düşüyor. Herkes bu konuda duyarlı olmalı. ‘Sadece benim atığımı toplamamla bir şey olmaz’ dememeli ve çevremize gereken değeri vermeliyiz” diye konuştu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de, ‘Yeşil Karne’ projesinin Bursa için güzel bir uygulama olacağına inandığını söyleyerek, “Enerjiyi doğru zamanda, doğru yerde, doğru hedef ve ilkelerle kullanmalıyız. Enerjinin amacına uygun kullanımı önemli” ifadelerini kullandı.

Bursa’daki öğrencilerin enerji verimliliği konusunda bilgilendirilmesini ve uygulamada başarılı okulların yıl sonunda ‘Yeşil Karne ile’ ödüllendirilmesini amaçlayan protokol; israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi gibi konularda öğrencilerin bilinçlendirilmesini sağlayacak. FOTOĞRAFLI