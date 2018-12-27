Büyükşehir Belediyesi çevre kirliliği denetiminde etkin olacak

BURSA’da kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte hava kirliliği önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, denetimlerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı yetki devri ile hava kirliliğine yol açan etkenlerin önenü geçmek için harekete geçti.

Bursa’nın giderek daha fazla oranda hava kalitesinin düşmesi ve halk sağlığını ciddi seviyede riske sokması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı harekete geçti. Birim bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı ‘Denetim Yetki Devri’ ile kalitesi düşük, kirletici vasfı yüksek yakıt kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor. Sanayinin, fabrika ve atölyelerin işletilmeleri sırasında proseslerinden meydana gelen hava kirliliğinin denetimi ve idari yaptırımda bulunma yetkisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde bulunurken; kömür yakan apartman, site, bina, iş hanı gibi yerlerde denetimleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

KİRLİLİGE ÇÖZÜM DOĞALGAZ KULLANIMI

Kontrol Dairesi’nden yapılan açıklamada, özellikle kömür kullanan vatandaşları dikkatli olmaları noktasında uyarıp, “Valilikçe belirlenen uygun kömür kriterlerini sağlamayan, yüksek kükürt salınımlı kömür kullanımının önüne geçmeliyiz. İzin belgesi olmayan, ucuz kömürlerin, halk arasında tercih sebebi olmasının nedenlerinden biri ucuz olmasıdır. Fakat bu izinsiz kömürler kalori açısından düşük olduğundan, hem daha az ısınmamızı sağlar ve lüzumsuz yere daha çok para harcamamıza neden olur. Ayrıca yarattığı hava kirliliği de çok daha fazladır. Eğer ilçeniz doğalgaz şebekesi dahilinde bulunuyorsa hava kirliliği açısından doğalgaz kullanılması kısa vadede çözüm, uzun vadede ekonomik olacaktır’’ ifadeleri kullanıldı.

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