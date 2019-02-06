Büyükşehir Belediyesi Abdülhamit Han'ı anıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Sultan II. Abdülhamid Hân'ı, vefatının 101. yıl dönümünde konferansla anacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, vefatının 101. ölüm yıl dönümü nedeniyle 'Abdülhamid Han'ı Anmak ve Anlamak' konulu konferans düzenleyecek. Mehmet Ercan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek konferansa, Payitaht Dizisi oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa) ve Hakan Boyav (Mahmut Paşa) konuşmacı olarak katılacak. Konferans 10 Şubat 2019 Pazar günü saat 19.30'da AKM Aspendos Salonu'nda düzenlenecek.

FOTOĞRAFLI