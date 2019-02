Büyükşehir Başkan Adayı Bozbey vatandaşla bir araya geldi

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Hürriyet ve Yeni Karaman Mahallelerindeki pazar alanlarını ziyaret edip, vatandaşla bir araya geldi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Bozbey, “Bursa değişime hazır” dedi.

Her fırsatta Bursalılar ile bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, pazar gününü de halkın içinde geçirdi. Sabahın erken saatlerinde Amasyalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Erzurum Horasanlılar Derneği üyeleriyle buluşan Bozbey, daha sonra Osmangazi ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yeni Karaman Mahallesi’ndeki pazar alanına giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, esnafa hayırlı işler diledi. Bozbey ile sohbet eden vatandaşlar, ürünlerin çok pahalı olmasından da yakındı. Bozbey de, göreve geldiklerinde çiftçiyi destekleyecek projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

‘TÜRKİYE ÖRNEK BİR DEĞİŞİM YAPACAK’

Bursa’nın değişime hazır olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Türkiye, örnek bir değişim yapacak. Bunu sokakta, pazarda, derneklerde her yerde görüyoruz ve gözlemliyoruz. Bursa, birlikte yönetme anlayışını ve sorunları birlikte çözme anlayışını ortaya koyacak. Bursa, 20 yıllık tecrübeyi 31 Mart’ta göreve taşıyacak nitelikte görünüyor. Her yerde vatandaşlarımızın önerileri ve ilgisiyle karşılaşıyoruz. ‘Bir an önce bizi de gülümsetin’ diye beklentiler var. Nilüfer’i 20 yıldır gülümseten bir kardeşiniz, büyüğünüz, küçüğünüz, tanıdığınız olarak şimdi sıra Bursa’da. Bursa’nın her yerindeki insanlarımızı gülümseteceğiz. Bir Bursalı olarak bunu yapacak bilgi ve birikimimiz var. Bunu halkımızla da paylaşıyoruz. Bursalılar da bize güvendiklerini net olarak ortaya koyuyorlar. Bursa kazanacak, gülümseyecek ve sorunlarını birlikte çözecek. Buna inanıyorum” diye konuştu.

