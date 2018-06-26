Büyükşehir bağımlılıkla mücadele başlattı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, vücudunda yaralar bulunan, madde bağımlısı dilencileri ikna edip sağlık kuruluşları aracılığıyla rehabilite ederek, topluma kazandırmak için çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi dilencileri yeniden topluma kazandıracak proje hazırladı. Yeşilay Derneği, İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü proje kapsamında dilencilik yapan madde bağımlıları tedavi edilerek topluma kazandırılacak. Uzman ekiplerin takibi neticesinde tespit edilen dilenciler, ikna edilerek tedavi altına alınıyor.

YARALI DİLENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'da pek çok noktada rastlanan ve tedaviyi bugüne kadar reddeden ayağında ciddi yarası bulunan Serhat Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı sivil ekiplerce uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek, hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Albayrak, yarasının iyileşmesinin ardından Yeşilay Derneği'nin de desteğiyle uyuşturucu maddeden arındırılacak. Ardından spor ve sanatla buluşturularak, istihdam edilmesi ve topluma kazandırılması sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, madde bağımlılığı ile mücadelenin herkesin ortak görevi olduğunu belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak toplumumuzun kanayan yarası olan madde bağımlılarının tedavileri ve sosyalleşmeleri için her zaman elimizden gelen desteği sunmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki madde bağımlılığının yol açtığı bireysel sorunlar, sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Bağımlı bireyleri yeniden topluma kazandırmak, gençlerimizi ise madde bağımlılığı, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için çeşitli sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek" dedi.

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