Büyükşehir adayı Bozbey’den Tuğgeneral Saraç ve Osman Ak’a ziyaret

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ı makamlarında ziyaret etti.

Cumhuriyet Hakl Partisi’nin (CHP) Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart 2019 yerel seçimleri kapsamında başlattığı resmi ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ı makamlarında ziyaret eden Başkan Bozbey, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi temennisinde bulundu.