Büyükşehir adayı Böcek'e Finike'de

ANTALYA, (() - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike'de vatandaşlarla buluştu.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike'yi ziyaret etti. Finike'de bir dizi ziyarette bulunan Başkan Muhittin Böcek ilk olarak CHP Finike İlçe Başkanı Mustafa Ökten'i ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, CHP Finike İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Geyikçi ve partililer tarafından karşılandı.

Muhittin Böcek, daha sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Finikeli esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Böcek, gerek esnaf gerek ise vatandaşın ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını, bunu da birlik ve beraberlik içinde aşabileceklerini söyledi. Muhittin Böcek, ziyaretlerine İYİ Parti Finike İlçe Başkanlığı ile devam etti. Burada İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ile bir araya gelen Başkan Böcek, 'Millet İttifakı'nın ortakları olarak İYİ Parti'yle saha çalışmasında her zaman dirsek teması halinde olduklarını bildirdi.

Finike İlçesi ziyaretlerinde Muhittin Böcek'e, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve çok sayıda partili de eşlik etti.

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