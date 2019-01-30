Büyükşehir Adayı Böcek'e coşkulu karşılama

ANTALYA, () - MİLLET İttifakı ortağı İYİ Parti'nin Korkuteli Belediye Başkan Adayı Halil Kara'nın Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkuteli'nde, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin Korkuteli Belediye Başkan Adayı Halil Kara'nın Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya Milletvekili Cavit Arı, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül ve partililer ile birlikte seçim otobüsüyle alana giren Muhittin Böcek, İYİ Partililer tarafından davul-zurna eşliğinde karşılandı.

'BİRLİK İÇİNDE YAPACAĞIZ'

"Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeri' dediği gibi, güzel Antalyamıza güzel projelerimizle geliyoruz" diyen Muhittin Böcek, “Bizim geçmiş dönemlerle hiç işimiz yok. Hep gelecekle ilgili yapmamız gerekenleri konuşacağız. Korkuteli ilçemizde 58 mahallemizde sevgili Halil Kara kardeşimle atalarımın doğduğu bu topraklarda sizlere hizmet etmekten gurur duyacağım. İnşallah bu birlikteliğimizi Allah bozmasın. Atatürkümüze de ezanımıza, bayrağımıza birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.

“Korkuteli'nde birlikte çalışıp, birlikte kazanacağız" diyen Halil Kara ise konuşmasında Başkan Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezi açılış kurdelesini kesen heyet, hep birlikte el kaldırarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Muhittin Böcek, Halil Kara ile birlikte açılış sonrası Kapalı Semt Pazarı esnafını ve vatandaşları ziyaret etti. Her kesimden insanın sevgiyle karşıladığı Başkan Böcek, vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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