Büyükşehir adayı Böcek, afet bölgesinde

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Finike ilçesinde hortum nedeniyle yaşamını yitiren Bayram Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortum, fırtına ve yağış nedeniyle zarar gören yerleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Muhittin Böcek, ilk olarak Kemer'de fırtına nedeniyle hasar gören Devlet Hastanesini ziyaret etti. Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Çiftçi tarafından karşılanan Başkan Böcek ve beraberindekiler burada hastanedeki zarar hakkında bilgi aldı. Başkan Böcek, ardından Kemer Sanayi Sitesinde hortum nedeniyle işyerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

DUA'MIZ BUSE KIZIMIZ İÇİN

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün de katıldığı ziyaretlerde Başkan Muhittin, son olarak hortum nedeniyle suya kapılan üniversite öğrencisi Buse Acar için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını izledi. Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün Sualtı Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinden bilgi aldı.

"Dua'mız Buse kızımız için" diyen Başkan Muhittin Böcek, “Kemer'de görüyorum ki vatandaşlarımız kendi acılarını unutmuş, kaybolan Buse Acar kızımız için tek yürek olmuş. Bizler de vatandaşlarımızın bu acısını en derinden yaşıyoruz. Ve Buse Acar kızımız için iyi haberler almayı Allah'tan temenni ediyoruz" diye konuştu.

ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN

Başkan Muhittin Böcek, Kemer ziyaretlerinin ardından beraberinde ki heyetle birlikte Kumluca'da fırtına ve hortum da zarar gören seraları gezdi. Çiftçilerle konuşan Muhittin Böcek, zararın boyutlarının çok büyük olduğunu söyledi. Burada devlete büyük görev düştüğünü de ifade eden Başkan Muhittin Böcek, tarım üreticileriyle sohbet edip hep birlikte yaraları saracaklarını bildirdi. Başkan Muhittin Böcek son olarak da Finike'de hortum nedeniyle yaşamını yitiren ASAT çalışanı Bayram Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Demir'in eşi Nazike Demir'e başsağlığı dileyen Muhittin Böcek, “Dilerim Allah bir daha kimseye böyle acılar yaşatmaz" dedi.

CHP'li heyetin ziyaretleri, Finike ilçesinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaretiyle sona erdi.

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