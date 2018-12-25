Büyükşehir, 67 engellinin yüzünü güldürdü

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi 67 engelliye manüel ve akülü elektrikli sandalye hediye etti.

Tekerlekli sandalyeler, Kültürpark Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen bir törenle verildi. Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, göreve geldiği günden bu yana tüm engelleri kaldırmak için çalıştıklarını ve aradan geçen 5 yılda da önemli yol kat ettiklerini söyledi. Erkoç, şöyle konuştu:

"Çok şükür 5 yıl öncesine kadar Kahramanmaraş’ımız, sizde takdir edersiniz daha yaşanabilir hale geldi. Özellikle bu medikal cihazlar; engelli kardeşlerimizin yaşantılarını daha kolay hale getirmekte, alt yapıyla düzeltmeye çalıştık Kahramanmaraş’ta. Toplu taşıma araçlarını engellilere uygun hale getirdik hamdolsun. Bunun önemli bir başarı olduğunu düşünmekteyim. Şehir merkezlerimizde dolmuşlarımız vardı bunların engelli kardeşlerimize erişimi yoktu. Hatta birçok otobüsümüzde bu erişim yoktu. Çok şükür çok büyük bir dönüşüm yaptık. Ulaşımımızı engelli kardeşlerimize uygun hale getirdik ve ülkemizde örnek teşkil etti. Hem araçların fiziki ortamı, hem de otomasyon olarak elektronik bilgi sistemleri ve cep telefonuna yüklediğimiz otomasyon sistemleri ile beraber engelli kardeşlerimizin bu hizmetimizi daha iyi kullandığı inancındayım."

Konuşmanın sonunda engelli kursiyerlere kurs veren hocalar, engellilere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Erkoç’a kendi elleriyle hazırladıkları Maraş işi sandık hediye etti. Doğum günü olan engelli Hakan Görgülü’ye de sürpriz yapılarak doğum günü pastasının kesildiği program, 67 engelliye manüel ve akülü tekerlekli sandalyelerinin verilmesiyle sona erdi.

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