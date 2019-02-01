Büyükşehi Başkanvekili Yıldız ÖBUSMEK Kursiyerleri ile buluştu

BURSA Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, BUSMEK’in Fomara Caddesi’ndeki Sosyal Etkinlik Merkezi’nde 8’inci sınıflar için düzenlenen örgün eğitimi destekleyici kurslara devam eden öğrencileri ziyaret edip, onlara kitap hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker ve BUSMEK yöneticileriyle birlikte BUSMEK’in Fomara Caddesi’ndeki Sosyal Etkinlik Merkezini ziyaret etti. Meslek edindirme kurslarıyla yüzbinlerce Bursalıya hizmet veren ve adı ‘Halk Üniversitesi’ne çıkan BUSMEK’in 8’inci sınıflar için düzenlediği örgün eğitimi destekleyici kurslara katılan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Yarıyıl tatilini BUSMEK’in kurslarına katılarak verimli bir şekilde değerlendiren öğrencileri tebrik eden Yıldız, öğrencilere kitap hediye etti.

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