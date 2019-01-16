Büyükorhan’da üniversite ve ortaokul öğrencileri ilk yardım eğitimi için bir araya geldi

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), () – BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Kınık Mahallesi Ortaokulu öğrencileri ile Uludağ Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu, 'AKUT ile bir gün' projesi kapsamında bir araya geldi.

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, ortaokul öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, deneysel ve sanatsal çalışmaların yanında ilk yardım eğitimi gibi önemli bilgi paylaşımlarına da yer verildi. Okulun bünyesinde bulunan anasınıfı öğrencilerine yüz boyama, yarışma ve çeşitli aktiviteler düzenlenerek öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşatıldı. Kınık Ortaokulu Müdürü Yasin Karaman, “Kınık Ortaokulu olarak öğrencilerimizin Eğitim-Öğretim hizmetleri ve akademik başarılarının artırılmasının yanında sosyokültürel ihtiyaçlarının da karşılanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır Uludağ Üniversitesi bünyesinde yer alan eğitime gönül vermiş çeşitli öğrenci topluluklarıyla velilerimizin ve öğretmenlerimizin de katılımlarıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı kimi zaman velilerimize ve öğrencilerimize ilk yardım eğitimi vererek, kimi zaman sportif faaliyetler gerçekleştirerek kimi zamanda yaylada uçurtma uçurma şenliği yaparak gerçekleştirdik. Bu yıl bu etkinliklerimizi Bursa Uludağ Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğuyla gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz üniversiteli ağabey ve ablalarıyla verimli bir gün geçirerek ilk yardım eğitimiyle birlikte çeşitli deneyler yapıp mesleki hedefleriyle ilgili sohbetlerde bulundular. Eğitimde hep birlikte seferber olmanın ve öğrencilerimize doğru rehberlik etmenin güzel bir örneğini yaşadık. Bu güzel, anlamlı ve duyarlı davranışlarından dolayı Uludağ Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğuna teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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