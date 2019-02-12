Büyükorhan Ziraat Odası Başkanı Baş güven tazeledi

BÜYÜKORHAN Ziraat Odası’nın gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda mevcut Başkan Harun Baş yeniden seçildi.

Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi Salonunda gerçekleştirilen iki adaylı seçimde mevcut başkan Harun Baş ile İrfan Düş yarıştı. 43 delegesi bulunan Büyükorhan Ziraat Odasının seçiminde 37 delege seçime katılarak oy kullandı. Seçimde mevcut başkan Harun Baş 26 oy alırken bir diğer aday İrfan Düş ise 11 oy aldı. Büyükorhan Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Harun Baş, yaptığı açıklamada, "Odamıza kayıtlı 43 delegemizin 26’sı bizleri bu göreve layık gördü. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yönetime talip olan diğer arkadaşlarımız da iyi işler yapmak için yarışa katıldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Delegelerimiz tekrar bizi bu göreve layık gördüler. Ben bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır ve yarışa biz devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte yapacak çok işimiz var ve yapacağımız çalışmalarla Büyükorhanlı üreticimizin kazancını artıracak projelere imzalar atacağız’ dedi.

FOTOĞRAFLI