Büyükorhan sokakları arazözle temizleniyor

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN(Bursa),() - BÜYÜKORHAN Belediyesi tarafından şehir merkezindeki cadde ve sokaklar arazözlerle yıkanıyor.

Büyükorhan Belediyesi temizlik işçileri ve itfaiye ekipleri daha temiz bir Büyükorhan için kolları sıvadı. Ortaklaşa yürütülen temizleme ve kaldırım yol yıkama işlemi Cumhuriyet meydanından başlatılarak diğer cadde ve sokakların yıkama işleminin devam edeceği bildirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, “Kış aylarının yoğun kar ve yağmur yağışı ile birlikte cadde ve sokaklarda oluşan kumların havaların düzelmesi ile birlikte toz olmaması için belediye ekiplerimizle cadde ve sokakları arazözlerle yıkıyoruz. Daha temiz bir Büyükorhan için çalışmalarımızı ara vermeden devam ettiriyoruz. Çalışmalarımıza Cumhuriyet Meydanından başladık. Diğer cadde ve sokaklarında yıkama işlemi devam edecektir” şeklinde konuştu. Büyükorhan Belediyesi ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda yapılan tazyikli su ile yıkama çalışmalarının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI