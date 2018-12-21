Büyükorhan’ da balık tezgahları denetimden geçti

Aydın KURMUŞ/ BÜYÜKORHAN (Bursa),() – BURSA’nın Büyükorhan İlçesinde, Büyükorhan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ilçe pazarında bulunan balık tezgahlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler tarafından satışı yapılan balıkların kriterlere uygunluğu kontrol edildi.

Mevsim itibariyle tezgahlarda yerini alan balıkların taze bir şekilde müşteriye sunulması için denetimlerini sürdüren Büyükorhan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri kontrol görevlileri, tezgahlarda satılan balıkların gıda ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetledi. Denetimlerde pazara gelen balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartları kontrol edilirken muhafazası ve korunmasına yönelik uyarı ve bilgilendirmeler de yapıldı. Büyükorhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri kontrol biriminde bulunan görevliler, 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında su ürünleri satış yerlerinde denetim yaptıklarını belirterek, "Balıkların tazeliğini, boylarını, ebatlarını, hijyen konusunda neler yapabileceğimizi balıkçılarımıza anlattık. Balıkların taze olup olmadığını da kontrol ettik. Oluşabilecek gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek istiyoruz" dedi.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

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