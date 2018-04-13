Büyükmandıra, sinek larvalarına karşı ilaçlanıyor

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARLİ’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesi Belediye Başkanlığı tarafından sivrisinek ve karasinek larvalarının çoğalmasını engelleyici çalışmalar yapıldı.

Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, belediye ekiplerince larva döneminde yapılan uygulama çalışmalarının, belde merkezinde ve belde etrafında tespit edilen sivrisinek, karasinek, larva üreme, kaynak alanlarında gerçekleştirildiğini söyledi. Çalışmalarıyla ilgili olarak bilgiler veren Belediye Başkanı Sertaç Balyemez “İnsan ve çevre sağlığı alanında belediyemiz bünyesinde sivrisinek, karasinek, larva mücadele programını, Nisan ayı itibariyle başlatmış bulunmaktayız. Mücadele çalışmalarında amaçlanan haşere kaynaklı hastalıklardan korunmak, haşerelerin Büyükmandıra halkı üzerinde yarattığı hastalık riskini minimuma indirmek, özellikle sivrisinek ve karasineklerin verdiği rahatsızlığı azaltmak, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlayarak halk ve çevre sağlığını korumaktır. Bu amaç doğrultusunda, Büyükmandıra’ nın meskun mahal içerisindeki su birikintileri, bataklık, foseptikler, çöplük ve gübrelikler gibi sinek, sivrisinek üremesine elverişli alanlar, Sağlık Bakanlığı’nın usul ve esasları hakkındaki yönetmelik normlarına uygun ilaçlama yapılıyor” dedi.