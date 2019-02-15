Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde anaokulu öğrencileri 'Büyüklerden Masallar' projesi kapsamında Kaymakam Selami Kapankaya'yı ziyaret etti.

Dinar merkez anaokulu öğrencileri, okul müdürü Ayşe Çıtışlı ve öğretmenleri Ayşenur Özmen eşliğinde 'Büyüklerden Masallar' projesi kapsamında Kaymakam Selami Kapankaya'yı ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden ve kaymakamlık mesleği, devletin işleyişi hakkında bilgilendirme yapan Kaymakam Kapankaya, öğrencilere Hazerfen Çelebi'nin hikâyesini görsel destekli okudu. Ziyaretten memnuniyeti duyduğunu belirten Kaymakam Kapankaya, öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dileyerek teşekkür etti.

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