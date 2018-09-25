Büyükelçiden Vali Karaloğlu'na ziyaret

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane'yi makamında kabul etti.

Büyükelçi Malefane'nin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Vali Karaloğlu, Antalya'nın dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirterek, “Bu yıl Antalya'da 14 milyona yakın yabancının kenti ziyaret etmesini hedefliyoruz. Güney Afrika ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin turizm alanında da geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Mevcut turizm ve ticaret ilişkisi, iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. İlişkilerimizi geliştirmeliyiz. Türkiye'nin, Antalya'nın ciddi turizm potansiyeli var. Turizm konusunda Antalya kendisini çok iyi geliştirdi. Yetişmiş insan kalitesi ve tesis bakımından da önemli bir turizm sektörümüz var, işbirliği yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Malefane, iki ülke arasındaki karşılıklı turizm ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak ve Türkiye'nin turizm alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda Vali Karaloğlu, Büyükelçi Malefane'ye 'Su Altı Cenneti Antalya' kitabını hediye etti.

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