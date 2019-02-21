Büyükbaş hayvanlara şap aşısı

YALOVA İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele kapsamında yürütülen 2019 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyasının başladığını bildirdi. Kampanya 18 Şubat-30 Nisan 2019 tarihlerinde arasında yürütülecek.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar kampanyayla ilgili bir açıklama yaptı. Şap hastalığının bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çok bulaşıcı viral bir hastalık olduğunu belirten Müdür Parıldar, “Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşan bu hastalık; et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassastır ve hastalık ölümle sonuçlanabilir. Hastalıktan korunma yolu ise hayvanların 6 ay aralarla yılda iki kez (ilkbahar, sonbahar) aşılanmasıdır. Ayrıca büyükbaş hayvanların il dışına sevklerinde ve hayvancılık desteklemelerinde şap aşısının yapılmış olması zorunludur. Kampanya süresince Yalova genelindeki büyükbaş hayvanların tamamının aşılanmasını hedefliyoruz. Yetiştiricilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmalarını ve aşı yapmak üzere gelen ekiplerimize gereken kolaylığı sağlamalarını önemle rica ederiz. Yetiştiricilerimiz konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat edebilirler” şeklinde konuştu.



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