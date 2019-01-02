Büyük yatırımlar Karacabey’i şantiyeye çevirdi

BURSA'nın Karacabey ilçesinde son dönemde hayata geçirilen büyük yatırımlar ilçenin gelişmesinde tetikleyici rol oynuyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yatırımların ilçeyi başka bir görünüme kavuşturduğunu belirterek, ‘’Karacabey hayata geçirilen büyük projeler sayesinde büyüyen, bölgenin çekim merkezi olan bir lokasyon haline geliyor’’ dedi.

İstanbul-İzmir otoyolu inşaatı, TEKNOSAB projesi, Yeşildere ve Gölecik baraj inşaatları gibi büyük ölçekli yatırımlar ile adeta şantiyeye dönen Karacabey, yeni bir görünüme bürünüyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İstanbul-İzmir otoyolunda hayata geçirilecek olan ve Belediye Hizmet Binası kademe alanında incelemelerde bulundu.

‘KARACABEY’İN YÜZÜ OLACAK’

Otoyolun geçiş noktasında yer alan ve giriş-çıkışların olacağı, aynı zamanda da büyük bir araç sirkülasyonunun gerçekleşeceği alanda konumlanan binanın belediyenin görünen yüzü olacağını aktaran Başkan Özkan, bölgenin ilçeye yakışır şekilde düzenlenmesi adına yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Belediye olarak ilçenin dört bir yanının modern görünüme kavuşması hedefiyle aralıksız çalıştıklarını belirten Özkan, “Yaklaşık 40 yıl önce, tamir atölyeleri ve depolar olarak yapılmış bölgeyi, modern bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malzemelerimiz, araçlarımız, tamir atölyelerimiz ve imalat atölyelerimiz burada olacak. Burası, büyük otoyol projesinin geçiş noktasında olmasından dolayı Karacabey’in görünen yüzü olacak. Bu yüzden de bölgeyi, Karacabey’e yakışır şekilde düzenleyerek hizmete sunmayı hedefliyoruz. Artık Karacabey hayata geçirilen büyük projeler sayesinde büyüyen, bölgenin çekim merkezi olan bir lokasyon haline geliyor” ifadelerini kullandı.

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