Büyük Türkiye Yolunda Hep Birlikte Çalışmalıyız

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, 24 Haziran seçimleri değerlendirerek: “Artık seçimleri geride bıraktık. El ele vererek büyük Türkiye olma yolunda hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

Aksoy, "Seçimlerin ilimiz genelinde huzurlu geçmesi şehrimiz ve ülkemiz adına sevindiricidir. Demokrasi olarak sınıf atladığımızı düşünüyorum. Seçim sonuçlarının sandıktaki iradeye herkesin saygı duyması gerekiyor. Ben özellikle seçimlerin ülkemize ve bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçim döneminde vekil adayları ve partililerden isteklerimiz oldu. Bunların takipçisi olacağız. Bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmesini Esnaf ve Sanatkarlar olarak önünün açılması ve yapılacak işlemlerin kolaylaştırılması konusunda bir takım vaatler var. Bu vaatlerin takipçisi olacağız. Seçimlerin ülkemize ilimize tüm milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkenin Cumhurbaşkanlığını yapan ve yeniden aday olan Recep Tayyip Erdoğan ve Rize’deki milletvekili adayları Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı’ya Rizeliler gereken desteği vermişlerdir. Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk başkanı hemşerimiz olan Recep Tayyip Erdoğan’ın oluşu dolayısı ilede mutluluğumuzu belirtmek isterim” dedi.



Geçtiğimiz aylarda Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu başkanlığına seçildiklerini hatırlatan Aksoy şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz kısa sürede önemli adımlar attık. Teşkilatımızın bir çok aksayan tarafı vardı. Kısa sürede bu aksayan yönleri düzelterek hizmetlerimizi daha fark edilebilir dereceye getireceğiz. Bu dönemde yeni kurulacak olan hükümetten de beklentilerimiz var. Yapılandırmalarla ilgili olarak seçimlerden önce bir yapılandırma gelmişti. Finans konusunda erişimde biraz sıkıntılarımız var. Rizeli esnafımızın sıkıntılarını tespit edip çözüm noktasında bir eylem planımız olacak. Bunun için her kesim ve görüşün desteğini isteyeceğiz. Artık seçimleri geride bıraktık. El ele vererek büyük Türkiye olma yolunda hep birlikte çalışmalıyız.”

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 16:55