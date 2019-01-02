Büyük maratona rekor katılım

ADANA’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü anısına Atatürk’ün İzinde Kurtuluşa Koşuyoruz sloganıyla organize edilen 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nce 9’uncusu düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Geçen yıl bin 260 atletin koştuğu yarı maratonda bu yıl lisanslı katılımcı sayısı ikiye katlandı. Toplam 121 bin 500 lira para ödülünün dağıtılacağı 21 kilometrelik yarı maratona Türkiye, Etiyopya, Kenya, Fas, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 2 bin 152 atlet kayıt yaptırdı. 4 kilometrelik halk koşusu için kayıt yaptıran Adanalı sayısı 10 bine ulaştı. Kayıt başvurularının 5 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’a kadar devam edeceği belirtildi.



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