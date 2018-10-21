'Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal' sergisi açıldı

İZMİR'de 2015 yılında kurulan Folkart Gallery'nin 2018-2019 Sergi Sezonu 'Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal' sergisi ile başladı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç görülmeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektupları ve birçok objelerin yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi. Serginin açılışına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Bugüne kadarki en kapsamlı Atatürk sergisi olarak gösterilen sergi 24 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacak.

Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir, proje danışmanlığını Prof. Dr. Zafer Toprak'ın üstlendiği 'Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal' sergisi, çoğu bilinmeyen Atatürk fotoğrafları ile birlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok özel eşyası, yazışmaları, o döneme ait gazeteler, dergiler başta olmak üzere çok sayıda objeden oluşuyor. Yaklaşık üç yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu sergi, başta Eriş Ülger ve Fahri Özdemir olmak üzere birçok özel koleksiyondan derlenerek hazırlandı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Toplu Foto

02)Binali Yıldırım, Mesut Sancak

03)Burak Abatay, Müge Buluç, Ali Kotan

04)Tamer Levent, Ferah- Metin Sancak

05)Fatih Uysal

06)Ahmet Kandemir, Cüneyt Tuğrul

07)Ceylan Özyiğit

08)Mehmet Aykaç, Filiz Pelit

09)İlkay acun, Arzu Baybal

10)Reyhan Özlen, Betül Elmasoğlu

11) Seray Küçük, Samira Aksoy

12)Adnan Cinstaş, Hüseyin Erbay, Hayati Küçükoba

13)Çisil Bozcaada, Aslı Çilek

14)Nilay Kuzuoğlu, Hasan Ege Tütüncüoğlu, Zeynep Geylani

15)Çetin Koçak

16)Nail Özkardeş, Celal Kocabaş, Meryem Kocabaş

17)İrfan Erol, Altan Gördüm, Gamze Gürel, Selahattin Aydoğdu, Kemal Buluğ

18)Turgay Büyükkarcı, Ali Talak, Mustafa Gürkan, Ayda Maç, Elif Sağlamer, Fatih Tanfer, Ercan Korkmaz

19)Cemal Tükel, Uğur Yüce

20)Su, Ezgi- İbrahim Görücüoğlu

21)Melih Balcıoğlu, Altan Gördüm

22)Hüseyin Aşkın, Ferdi Korkmaz

23)Öyküm Saydere, Meltem Soylular, Gülten Dost

24)İklil- Tuluğ Ulueren

25)Yıldızay Ateşdağlı, Ramazan- Hayat Soncul

26)Nedim- Gülümser Bubik, Nesrin- Yılmaz Coşkun

27)Levent, Mete, Pınar, Şerafettin Taş

28)Nail- Deniz Özkardeş

29)Yılmaz Gökşen

30)Aziz Kocaoğlu, Hikmet, Mürsel Alcan

31)Özgür- Hüseyin Aslan

32) Arda Yüksel

33)Tarkan Önal

34)Efsun Ersözlü, Nebil Özgentürk, Deniz Gökşen

35)İnci Sancak, Meltem, Selen Cinstaş, Pınar Çalışkan

36) Özge Avınca