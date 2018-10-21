'Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal' sergisi açıldı

İZMİR'de 2015 yılında kurulan Folkart Gallery'nin 2018-2019 Sergi Sezonu 'Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal' sergisi ile başladı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç görülmeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektupları ve birçok objelerin yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi. Serginin açılışına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Bugüne kadarki en kapsamlı Atatürk sergisi olarak gösterilen sergi 24 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacak.
Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir, proje danışmanlığını Prof. Dr. Zafer Toprak'ın üstlendiği 'Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal' sergisi, çoğu bilinmeyen Atatürk fotoğrafları ile birlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok özel eşyası, yazışmaları, o döneme ait gazeteler, dergiler başta olmak üzere çok sayıda objeden oluşuyor. Yaklaşık üç yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu sergi, başta Eriş Ülger ve Fahri Özdemir olmak üzere birçok özel koleksiyondan derlenerek hazırlandı.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Toplu Foto
02)Binali Yıldırım, Mesut Sancak
03)Burak Abatay, Müge Buluç, Ali Kotan
04)Tamer Levent, Ferah- Metin Sancak
05)Fatih Uysal
06)Ahmet Kandemir, Cüneyt Tuğrul
07)Ceylan Özyiğit
08)Mehmet Aykaç, Filiz Pelit
09)İlkay acun, Arzu Baybal
10)Reyhan Özlen, Betül Elmasoğlu
11) Seray Küçük, Samira Aksoy
12)Adnan Cinstaş, Hüseyin Erbay, Hayati Küçükoba
13)Çisil Bozcaada, Aslı Çilek
14)Nilay Kuzuoğlu, Hasan Ege Tütüncüoğlu, Zeynep Geylani
15)Çetin Koçak
16)Nail Özkardeş, Celal Kocabaş, Meryem Kocabaş
17)İrfan Erol, Altan Gördüm, Gamze Gürel, Selahattin Aydoğdu, Kemal Buluğ
18)Turgay Büyükkarcı, Ali Talak, Mustafa Gürkan, Ayda Maç, Elif Sağlamer, Fatih Tanfer, Ercan Korkmaz
19)Cemal Tükel, Uğur Yüce
20)Su, Ezgi- İbrahim Görücüoğlu
21)Melih Balcıoğlu, Altan Gördüm
22)Hüseyin Aşkın, Ferdi Korkmaz
23)Öyküm Saydere, Meltem Soylular, Gülten Dost
24)İklil- Tuluğ Ulueren
25)Yıldızay Ateşdağlı, Ramazan- Hayat Soncul
26)Nedim- Gülümser Bubik, Nesrin- Yılmaz Coşkun
27)Levent, Mete, Pınar, Şerafettin Taş
28)Nail- Deniz Özkardeş
29)Yılmaz Gökşen
30)Aziz Kocaoğlu, Hikmet, Mürsel Alcan
31)Özgür- Hüseyin Aslan
32) Arda Yüksel
33)Tarkan Önal
34)Efsun Ersözlü, Nebil Özgentürk, Deniz Gökşen
35)İnci Sancak, Meltem, Selen Cinstaş, Pınar Çalışkan
36) Özge Avınca