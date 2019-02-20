BUÜ’den bilimsel araştırmaya rekor bütçe

Tahsin AYDIN/BURSA,()-BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 4 yıl içerisinde bilimsel araştırma projelerine üniversite tarihindeki en büyük ödeneği ayırdıklarını söyledi. Her yıl ortalama 15 milyon TL’nin üzerinde bir bütçeyi projelere aktarıldığını vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2019 yılında bu rakamın toplam 70 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, bilimsel araştırma çalışmaları için üniversite tarihinde en yüksek bütçeyi oluşturdu. 2015 yılına kadar bilimsel altyapı çalışması için toplam 42 milyon TL’lik harcamayapıldığına işaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2018 yılı sonuna kadar TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Projeleri, SANTEZ, TAGEM ve Avrupa Birliği projeleri dâhil olmak üzere akademisyenlerin hazırladığı toplam 378 projeye 68 milyon TL kaynak aktardıklarını kaydetti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2019 yılı içerisinde ise destek rakamının 70 milyon TL’yi aştığına işaret etti.

PATENTLİ ÜRÜN SAYISI 212’Yİ BULDU

Bilimsel altyapı yatırımları ve projelerin desteklenmesi adına çok sayıda yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Üniversite tarihinde ilk defa ortaya koyduğumuz Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara destek sağlayarak, 2018 yılının sonuna kadar projelere 68 milyon TL’nin üzerinde bir kaynak aktardık. 2019 yılında bu rakam 70 milyon TL’nin üzerine çıktı. Göreve geldiğimizde Bilimsel Araştırma Projeleri toplantısı yılda 1 ya da 2 kez yapılıyordu. Biz bu toplantıları aylık yapmaya başladık. Akademisyenlerimizi nitelikli bilimsel çalışmalar üretmeleri için teşvik ettik. Gerekli altyapıyı ve destekleri yönetim olarak vereceğimizi ilettik. Yine üniversitemiz bünyesinde geliştirilen proje ve ürünlerin patentinin alınması konusunda verdiğimiz destekler ile kısa zamanda alınan patent sayımız 212’yi buldu. Akademisyenlerimizin yayın ortalaması 0,65 iken bugün 0.79 seviyelerine çıktı. Bu rakamların daha da yukarılara çıkması için çalışmalarımız ve desteklerimiz devam ediyor” diye konuştu.

BUÜ, 16 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA

Bursa Uludağ Üniversitesi’ni arzu edilen noktalara getirebilmek için bir ekip anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Yusuf Ulcay, başarılı akademisyenler, bölümleri ve fakülteleri de ödüllendirdiklerini açıkladı. Ulcay; “Son iki yıldır düzenli olarak üniversitemizin en çok yayın yapan, proje üreten veya bilimsel çalışmaya imza atan akademisyenleri, bölümleri veya fakülteleri ödüllendiriyoruz. Maddi ödüllerin yanı sıra bilimsel altyapı desteği ve yurtdışında bir konferansa katılma hakkı veriyoruz. Teşvik ve destek olduğu zaman başarı da kendiliğinden geliyor. Son yıllarda üniversitemizin başarı göstergeleri YÖK tarafından da takdir görüyor. Türkiye’deki 16 araştırma üniversitesi arasına seçildik. Bunun yanı sıra 20 uluslararasılaşma üniversitesinden biri olmayı da başardık. Bursa Uludağ Üniversitesi’ni hak ettiği konuma getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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