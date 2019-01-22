BUÜ Pediatri Ana Bilim Dalı, 45’inci yılını kutladı

BUÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın kuruluşunun 45’inci yıldönümü kutlandı.

Tıp Fakültesi’nde gerçekleşen etkinliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Köksal, kurucu akademisyenler Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Prof. Dr. Ünsal Günay, Prof. Dr. Turgut Özeke, bölüm yöneticileri, personel ve eski mezunlar katıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Köksal, törene katılanlara hitaben

yaptığı konuşmasında, BUÜ Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı’nın 2019 yılında 14 bilim dalı, hepsi kendi bilim dallarında söz sahibi 22 öğretim üyesi ve 16 yıllık uluslararası indekslerce taranan Güncel Pediatri Dergisi’ne sahip olduğunu kaydetti. Köksal ayrıca, Türkiye’nin önemli kongrelerinden biri olan ve bu yıl 15’incisinin kutlanacağı Uludağ Pediatri Kış Kongresi’yle de ülkenin en önemli pediatri anabilim dallarından biri olduğunu vurguladı.

Programda, 2016 yılında hayatını kaybeden eski Anabilim Dalı Başkanlarından ve Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr Özgen Eralp anıldı. Etkinlik, kutlama pastası kesildikten sonra toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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