Butik pastacı kadınlar örgütlendi

DENİZLİ'de evlerinde yaptıkları pasta ve börekleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, kurdukları dernek çatısı altında birleşti.

Denizli Butik Pastacılar ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nahide Erkan öncülüğündeki kadınlar, bir restoranda bir araya geldi. Organizasyonu ise İzmir'de kendi yaptığı pasta ve börek tariflerini internette paylaşarak ünlenen Name Girgin yaptı. Programa butik pasta üreticisi kadınların dışınca çeşitli iş kollarında çalışan çok sayıda kadın da katıldı. Toplantıda, derneğin kuruluş nedeni ve amaçları anlatıldı.

Denizli Butik Pastacılar ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nahide Erkan, amaçlarının evlerinde çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunan kadınları örgütlemek olduğunu belirterek, "Denizli'nin girişimci hanımlarının yıllardır hayalini kurduğu kadın örgütlenmesini dernek kurarak başlattık. Heyecanımız Denizli'mizin sesi olmak, gastronomide lider şehirlerimizin arasına girmek, hanım kardeşlerimizin meslek edinmelerini, kendi işyerlerini açabilmeleri için onlara yol göstermek ve desteklemektir. Biz üyelerimizden yardım bekleyen bir dernek değil, üyelerimize yardımcı olmak isteyen bir derneğiz. Derneğimize gastronomiye ilgi duyan, araştırmacı, nitelikli, aşçı, pastacı ve girişimci herkesi bekliyoruz. Derneğimiz kamu yararına çalışan bir dernektir" dedi.

Derneğin yönetim kurulu Nahide Erkan başkanlığında, Başkan Yardımcısı Nilgün Doğan, sayman Nilgün Egemen, tanıtım-medya sorumlusu Kadriye Ezginci, sekreter Öznur Yıldırım, Ar-Ge sorumlusu Hilal Taş, ekonomik işler sorumlusu Nilgün Malkamak'tan oluştu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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