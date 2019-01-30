BUSKİ, Yenişehir’de içme suyu hatlarını yeniliyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yenişehir'in İncirli ve Eğerce Mahallelerinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Knalizasyon İşleri (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişahir’in İncirli ve Eğerce Mahallesi içme suyu hatlarını yenilemek için çalışmalara başladı. Çalışma kapsamında ekipler toplam 8 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GÜVENİLİR SUYA ERİŞİM İÇİN ÇABA SARF ETTİKLERİNİ BELİRTEREK, ''BUSKİ Genel Müdürlüğü vasıtasıyla halkımıza kesintisiz ve güvenilir içme suyu sağlama noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Yenişehir'in İncirli ve Eğerce Mahallelerinde eskiyen içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yenileriyle değiştirdik. Hedefimiz sorunsuz altyapılar ile sorunsuz şehirler ve sorunsuz ilçeler inşa etmek'' dedi.

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