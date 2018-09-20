Bursa’ya şehitlik anıtı

BURSA,() - BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı’daki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi’nin bulunduğu alanda içinde 12 metrelik anıtın da yer alacağı ayrıcalıklı bir proje hayata geçirilecek.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehit yakınları ve gazilere Şehitlik Anıtı Projesi’nin müjdesini verdi. Vali İzzettin Küçük ve Bursa milletvekilleriyle birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi’ne giden Başkan Aktaş, burada Dernek Başkanı Metin Şenol ve dernek üyeleri ile sohbet etti. “Bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak, bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz” diyen Başkan Aktaş, bir vefa borcu olarak projelendirdikleri Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi’nin detaylarını gazilerle paylaştı.

VEFA BORCU

Bu vatanın her karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığının altını çizen Başkan Aktaş, “İstiklal Marşımızın bir kıtasında Akif; “Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı” der. Her karış toprağımız şehit kanlarıyla sulandı. Bizi bölmek parçalamak isteyenlere geçit vermemek için Çanakkale’de 300 bin vatan evladını toprağa verdik. Bu savaşta Bursa’dan 5000 asker şehit oldu. Bizim inancımızda şehitler ölmez. Şehitlik ölümü yenmek, vuslata ermektir. Bugün bu topraklar içinde özgürce yaşıyorsak bunu; bize yaşanabilir bir ülke bırakmak için canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Onlardan aldığımız emaneti gelecek nesillere layıkıyla taşıyabilirsek ancak vefa borcumuzu ödeyebiliriz. Bu nedenle tüm şehitlerimizin isimlerini aynı zamanda yapacağımız proje ile ölümsüzleştireceğiz” diye konuştu.

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Projenin detaylarını Başkan Aktaş’tan dinleyen Vali İzzettin Küçük ise, “Birçok şehri inceleme fırsatı buldum. Gördüğüm kadarıyla Türkiye’nin en güzel şehitliği olacak. Buraya tüm şehit ve gazi aileleri gelecek. Sadece hüzünlerini paylaşmayacaklar, burada güzel anlar geçirecekler. Sosyal alanlar, oturma alanları, kafeterya gibi bölümlerde keyifli vakit geçirecekler. Gerektiğinde hüznümüzü yaşarız. Ama hayat devam ediyor. Şehit ve gazi ailelerini sürekli hüzün ve keder içinde bırakmaya kimsenin hakkı yok” dedi.

ŞEHİTLER DİYARI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan çalışma, dernek binasının bulunduğu Odunluk Mahallesi’ndeki toplam 15 bin 220 metrekarelik alanı kapsıyor. İl Jandarma Komutanlığı’nın ‘Şehitler Diyarı’ talebine uygun olarak hazırlanan projede dernek birimleri, müze, tören alanı ve sosyal alanlar bulunacak. İnşaat alanının 1300 metrekare olacağı projede, 12 bin 350 metrekare yeşil alan, 430 metrekare otopark alanı ve 1350 metrekare tören alanı yer alacak.

12 METRELİK ANIT

Projenin en özellikli yapılarından biri ise 12 metre 28 santim yüksekliğe sahip şehitlik anıtı olacak. 120 metrekarelik alan üzerine konuşlandırılacak anıtta tema olarak şehitlere verilen önem işlendi. Sağ ve sol yanında 3’lü formlardan oluşan 2 ana ayak sayesinde ayakta duran anıtın en üst kısmında ise bağımsızlığın simgesi olan dev bir ay yıldız bulunacak. Dernek birimleri, müze, sosyal alanları ile birlikte tören alanı, müze tüneli ve çevre düzenlemesine ait mimari, peyzaj, statik, mekanik tesisat ve elektrik tesisatına ait uygulama projeleri tamamlanırken, projenin 18 Mart Çanakkale zaferine yetiştirilmesi hedefleniyor.