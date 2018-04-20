Bursasporlular Orhangazi'de dayanışma gecesinde buluştu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),() - ORHANGAZİ Bursasporlular Derneği dayanışma gecesi bir restoranda gerçekleştirdi. Yeşil Beyaz renklere gönül verenlerin buluştuğu gece renkli görüntülere sahne oldu. Geceye Bursaspor Basketbol Baş Antrenörü Şemsettin Baş, Futbolcular Kubilay ile kaleci Muhammet de katıldı. İlçe protokolü de gecede hazır bulundu.

Orhangazi Bursasporlular Derneği dayanışma gecesinde bir araya geldi. Bursaspor’a gönül vermiş çok sayıda Orhangazilinin katıldığı bir restorandaki geceye Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasi partilerin ilçe başkanları ile Bursaspor Basketbol Baş Antrenörü Şemsettin Baş, Futbolcular Kubilay Kanatsızkuş ile kaleci Muhammet Şengezer, Mayıs ayındaki kongrede kulüp başkanlığına aday olan Ahmet Bozdemir, yönetim kurulu üyesi Sezer Sezgin ve diğer isimler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını Dernek Başkanı Mustafa Kayan yaptı. Kayan, Orhangazi Bursasporlular Derneği’nin kurulduğu günden bugüne kadar takımının hep yanında olduğunu belirtti. Mustafa Kayan, derneklerin kulüp yönetimlerinden maddi bir beklentisi olmadığını belirterek, "Bizlerin tek beklentisi yöneticilerimizin bizleri arada bir ziyaret etmesi, sporcularımızın bizim etkinliğimizde yer alması, yöneticilerimizin bizlerle daha fazla istişare etmesidir" dedi.

Mustafa Kayan’dan sonra mikrofona gelen Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, futbol konusunda Bursa’nın gücünü herkesin bildiğini belirterek, "Ancak son yıllarda Bursa profesyonel futbolda sıkıntılı günler yaşıyor. Bursaspor geçen yıl ve bu yıl sıkıntılı bölgelerde. Ama bize düşen takımımıza daha fazla sahip çıkıp bu sıkıntılı süreçten kurtarmaktır. İnanıyorum ki Bursaspor Karabükspor maçı ile birlikte çıkışa geçip yaşadığı bu sorunlardan da kurtulmuş olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dernek yönetimi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’a üzerinde oğlu Emir’in ismi yazılı Bursaspor forması hediye etti. Dernek ayrıca etkinliklerde derneğe katkı sağlayan bazı firma yetkililerine de kulüp forması takdim etti.

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