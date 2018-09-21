Bursaspor gençlerine değer veriyor

Gürkan DURAL/BURSA,() - BURSASPOR altyapıdan yetişen oyunculara geçmiş yıllara oranla daha fazla değer veriyor. Yeşil beyazlı kulübün altyapısından, son 4 sezon içersinde yetişen futbolcular A Takım'da daha fazla forma giyiyor. Bu sezon, altyapıdan gelen 6 oyuncu A takım ile idmana çıktı.

Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip kulüpler arasında ilk sıralarda yer alan Bursaspor, altyapıdan yetişen oyuncularına daha fazla değer vermeye başladı. Son dört yıl içersinde A Takım'da görevlendirilen futbolcu sayısı artarken, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın bu sezon takımın başına gelmesiyle altyapıdan yetişen ve çeşitli alt yaş gruplarında forma giyen 6 futbolcu A Takım ile idmana çıktı. Bu futbolculardan Furkan Emre Ünver, Muhammed Emin Sarıkaya ve Burak Kapacak da yeşil beyazlıların TFF’ye verdiği 28 kişilik kadro listesinde yer aldı.

YILLARA ORANLA SAYI ARTIYOR

Bursaspor'da, Furkan Emre Ünver, Muhammed Emin Sarıkaya ve Burak Kapacak'ın yanı sıra Ali Akman, Çağatay Yılmaz ve Ramazan Keskin de A Takım ile birlikte çalışmalara katıldı.

Bu arada Bursaspor, geçtiğimiz sezonun başında altyapısından yetişen Rüştü Hanlı ve Muhammed Emin Sarıkaya’yı A Takım’a çıkarmıştı. 2016/17 sezonunda ise İsmail Can Çavuşluk, Bünyamin Kasal, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz, A Takım’a yükselmişti. 2015/16 sezonunda da Kubilay Kanatsızkuş, Mert Örnek, Furkan Soyalp, Çağlar Akdağ ve Mehmet Zeki Çelik, A Takım ile birlikte yer almıştı.

FOTOĞRAFLI