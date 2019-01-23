Bursa’nın Ulaşım Ana Planı kabul edildi

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından 2035 yılında öngörülen 4 milyon nüfusa hizmet edecek şekilde planlanan ve raylı sistem hatlarını iki katına çıkaracak Ulaşım Ana Planı, oy birliğiyle kabul edildi. Konu hakkında açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’ye örnek olacak proje kapsamında, metro hattı 114 kilometreye uzatılarak, raylı sistemlerle bağlantılı 18 adet aktarma istasyonu hizmete alınacak’’ dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı 3’üncü oturumu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi. 39 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda, Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP) onaylandı. Planın toplu taşıma odaklı, ulaşım türleri arasında entegrasyona önem veren bir stratejik planlama çalışması olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Geçen sene Mart ayından beri üzerinde çalıştığımız master planıyla ilgili meclis kararını almış olduk. Oybirliğiyle geçen bir karar oldu. İnşallah bu çalışma sayesinde şehrimizin metro sorunu çözülmüş olacak. Destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MEVCUT HATLAR UZATILACAK

Bursa’nın 2035 yılında öngörülen 4 milyon 50 bin 500 nüfusuna göre tasarlanan BUAP çerçevesinde sıfırdan kurumsal bir sistem oluşturularak. Plan kapsamında mevcut 2 hatta ilave olarak 2 yeni metro hattı daha inşa edilecek. 22,7 kilometrelik Emek-Arabayatağı metro hattı 4,9 kilometre uzatılarak, Şehir Hastanesi ile birleştirilecek. 43 kilometre olan Üniversite-Kestel metro hattı ise 12 kilometre daha uzatılıp, Görükle’ye taşınacak. Proje ile birlikte 24 istasyona sahip Emek-Arabayatağı metro hattına 4 istasyon, 41 istasyona sahip olan Üniversite-Kestel hattına da 9 istasyon ilave edilecek.

2 YENİ HAT PLANLANIYOR

Ayrıca; 28,8 kilometre uzunluğa sahip Çalı-Acemler-Gürsu metro hattı ile 20,7 kilometre uzunluğa sahip Çalı-FSM-Demirtaş metro hattı, 2 yeni metro hattı olarak Bursalılara hizmet verir hale gelecek. Çalı-Acemler-Gürsu metro hattında 23, Çalı-FSM-Demirtaş metro hattında 17 istasyon yer alacak. Tüm uygulamaların tamamlanmasıyla birlikte raylı sistem uzunluğu, 54,6 kilometreden 114,4 kilometreye çıkmış olacak.

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