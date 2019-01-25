Bursa’nın tarihi ‘Hisar İçi’ bölgesi restore ediliyor

BURSA’da, Osmangazi Belediyesi’nin uygulamaya aldığı ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesi ile eski şehrin kurulduğu bölge olan Hisar Bölgesi restore calışmalarına devam ediliyor. Çalışma ile bölgede görüntü kirliliği oluşturan elektrik telleri yer altına alınacak ve tarihi yapılarda cephe çalışması gerçekleştirilecek.

Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı ‘Hisar İçi’ bölgesinde Osmangazi Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesi ile yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede bulunan yapılarda cephe calışması yapılacak. Ayrıca, bölgede görüntü kirliliği oluşturan telefon ve elektrik telleri de yer altına alınacak.

ESKİ BURSA ORTAYA ÇIKIYOR

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın geçmiş belleginin saklı olduğu bölgenin gün yüzüne çıkarılacağını ifade edip, “Şehrimizin tarihi mirasını ortaya çıkarmaya ve korumaya yönelik önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla Hisar İçi’nde Eski Bursa yeniden ortaya çıkıyor. Oruçbey Caddesi’nde zemin kaplama çalışmaları öncesinde için kazı çalışmaları gerçekleştirdik. BUSKİ’nin altyapı çalışmalarının ardından kazılan yerler kapatıldı. Diğer kurumlarla birlikte örnek bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarla caddenin altyapı çalışmaları için defalarca kazılmasının önüne geçiyoruz. İnşallah kısa sürede projemizi bitirerek caddenin rahatlamasına ve güzelleşmesini sağlayacağız” dedi.

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