Bursalı genç çiftçilere destek sürüyor

BURSA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 50 çiftçiye bin 700 koyun teslimatı gerçekleştirildi. Konuya yla ilgili konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, çiftçiyi kalkındırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade edip, ‘’Damızlık hayvan fabrika gibidir. Fabrikanın temeli iyi olursa başarı da yüksek olur’’ dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ve tarımı destekleme amacı taşıyan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında Bursa’da 50 çiftçiye 32’şer koyun, 2’şer koç olmak üzere toplam bin 700 koyun teslimatı gerçekleştirildi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen teslimat töreninde konuşan İl Müdürü Hamit Aygül, bu tür çalışmaların ülkenin geleceği ve kalkınmasında önemli roller üstlendiğini belirtip, “Damızlık hayvan fabrika gibidir. Fabrikanın temeli iyi olursa başarı da yüksek olur. İnanıyorum ki, çiftçilerimiz de bu süreçte hayvanlarına iyi bakarak, bu projeyi başarıyla sürdüreceklerdir. Genç Çiftçi projemiz dâhil olmak üzere ilimizde uyguladığımız diğer projelerimiz de artarak devam edecektir. Teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyor; projemizin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” Şeklinde konuştu.

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