Bursagaz Genel Müdürü Dr. Rapp,'Güvenli doğal gaz önceliğimiz'

BURSA,()-BURSA'da bir milyona yaklaşan abone sayısıyla Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri olan Bursagaz, muhtar derneklerinin başkanlarını ağırladı.Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, “Bursagaz olarak, muhtarlar ile iletişim halinde olmak ve çeşitli konularda iş birlikleri gerçekleştirmek istiyoruz. Kış mevsimine yaklaşmamız sebebiyle güvenli doğal gaz kullanımı konusunu öncelikli olarak masaya yatıracağız” dedi.

Bursagaz, güvenilir ve birlikte değerleri doğrultusunda hizmet kalitesini artırmak ve kış öncesinde güvenli gaz kullanımına dikkat çekmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursagaz yöneticileri bu kapsamda, Bursa’daki muhtar derneklerinin başkanları ile bir araya geldi. Bursagaz Genel Müdürlük binasından gerçekleştirilen toplantıya Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, Genel Müdür Danışmanı Mehmet Yaşar Çerçi, Müşteri Hizmetleri Müdürü ve ilgili birimlerin yöneticileri katıldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını en yakından bilen kişilerin muhtarlar olduğunu söyleyen Dr. Markus Rapp, “Vatandaşlar birçok konuda muhtarları ile konuşuyor, dertleşiyor, talep ve önerilerini iletiyor. Muhtarların vatandaşlar ile bizler arasında sağlam bir köprü olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple Bursagaz olarak, muhtarlar ile iletişim halinde olmak ve çeşitli konularda iş birlikleri gerçekleştirmek istiyoruz. Şirketimizin birlikte, sorumlu ve güvenilir ilkeleriyle de örtüşüyor. Kış mevsimine yaklaşmamız sebebiyle güvenli doğal gaz kullanımı konusunu öncelikli olarak masaya yatıracağız. Her yıl özellikle bu dönemde çeşitli iletişim kanallarını kullanarak ‘Güvenli doğal gaz kampanyası’ düzenliyoruz. Muhtarlar aracılığıyla kampanyamızın çok daha geniş kesimlere yayılacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de iş birliklerimizin artarak süreceğini umuyoruz” dedi.

Toplantıda Bursagaz ile muhtar dernekleri arasındaki iletişimin artırılması ve güvenli doğal gaz kampanyasının detayları konuşulurken, dernek başkanları, vatandaşlardan gelen talepler hakkında Bursagaz yöneticilerini bilgilendirerek çözüm önerilerini paylaştı.

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