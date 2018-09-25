Bursagaz çalışanları Tirilye’de tarihi mekanları fotoğrafladı

BURSAGAZ, çalışanlarının çok yönlü gelişimi desteklemek ve sürdürülebilirlik değerini hayata geçirmek üzere planladığı sosyal kulüp çalışmaları ile kente değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bursagaz Fotoğrafçılık Kulübü, Tirilye’de sokak fotoğrafçılığı atölye çalışması düzenledi. Kulüp üyeleri, Taş Mektep, Dündar Evi, Fatih Camii ve Tabut Ev gibi tarihi mekânları fotoğrafladı.Şehir hayatının koşuşturması içinde Tirilye gibi tarihi ve doğal güzellikler sunan yerlere gelmeyi zaman zaman ihmal edebildiklerini söyleyen kulüp üyeleri, bölgeyi fotoğraflamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kulüp Başkanı Volkan Korkmaz, “Kulüp üyelerinin fotoğrafçılık alanında gelişimlerini sağlayabilmek adına çeşitli fotoğrafçılık eğitimleri alıp, bunları pratiğe dökmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Muradiye Külliyesi, Hanlar bölgesi, Yeşil ve merkezde gündüz ve gece çekimleri yaptık. Şimdi de Tirilye’yi fotoğrafladık. Fotoğraf gezilerimizin ardından çektiğimiz tüm fotoğrafları değerlendirerek açacağımız sergi ile bu emeğimizi taçlandırmak istiyoruz. Bu çalışmaları hayata geçirmemiz için bizlere fırsat tanıyan yönetimimize tekrar teşekkür etmek isterim” diye konuştu.Şirket etkinliklerini ve diğer kulüplerin çalışmalarını da fotoğraflayan Bursagaz Fotoğrafçılık Kulübü, yılbaşından bu yana fotoğraf makineleri, yardımcı ekipmanlar, diyafram, enstantane ve ISO ilişkisi, pozometre, pozlandırma, alan derinliği, kompozisyon gibi konularda çeşitli teknik ve uygulamalı eğitimler aldı. Eğitimlerin yanı sıra toplamda dört fotoğraf gezisi gerçekleştiren kulüp, yıl sonunda bir fotoğraf sergisi açmayı planlıyor.

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